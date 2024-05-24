«Вот-вот перейдет под контроль России». Стало известно об отступлении ВСУ

Меркурис: ВСУ отступают в районе Клещеевки и Андреевки

Российская армия уничтожила все линии обороны ВСУ возле Клещеевки и Андреевки в ДНР. Теперь украинцы вынуждены отступить со всех прилегающих территорий. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

По словам аналитика, после взятия Клещеевки и Андреевки российской армией, в полях западнее этих населенных пунктов стало наблюдаться всеобщее отступление ВСУ. Сейчас все украинские силы располагаются к западу от канала Северский Донец.

«Вся эта значительная территория в несколько десятков квадратных километров, судя по всему, вот-вот перейдет под контроль России», — заявил Меркурис.

Ранее британский эксперт заявил, что ВСУ бросают последние резервы в Сумскую область, опасаясь нового наступления России на этом направлении.