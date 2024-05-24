Меркурис: Украина бросает резервы к границе с Россией в Сумской области

Киевские власти боятся российского наступления на Сумскую область, и поэтому перебрасывают туда обескровленную 47-ую механизированную бригаду. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область», — заявил аналитик.

По его словам, в области появились американские танки Abrams и БМП Bradley. А это говорит о том, что в регион направилась 47-я механизированная бригада, которую постоянно используют для затыкания дыр на линии боевого соприкосновения. Теперь от подразделения «потребовали невозможного» — остановить будущее наступление России в регионе.

Ранее администрация Сумской области призвала эвакуироваться жителей сел, находящихся в 10 километрах от российской границы.

Военно-политический аналитик Борис Джерелиевский заявил, что ВСУ не смогут остановить российские войска в Сумской области. По словам эксперта, в регионе нет ни серьезных оборонительных сооружений, ни значительного числа военных.