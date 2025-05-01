Восемь украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По два беспилотника сбили в Курской и Воронежской областях.

«Два БПЛА — над территорией Владимирской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области», — добавили в министерстве.

Накануне вражеский дрон ударил по автомобилям мирных жителей Шебекина. Три человека получили ранения, пострадавших госпитализировали. Машины в результате удара тоже получили повреждения.

В ночь на 30 апреля средства ПВО уничтожили более 30 беспилотников, больше всего в Курской области — 15 дронов. Под Брянском уничтожили восемь БПЛА, под Орлом и Владимиром — по три.