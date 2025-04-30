Системы ПВО за ночь нейтрализовали над регионами более 30 беспилотников

Украинские боевики ночью атаковали регионы России с помощью дронов, средства противовоздушной обороны сбили 34 аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили в Курской области — там ликвидировали 15 БПЛА. Под Брянском военные подавили восемь дронов, под Орлом — семь.

На территории Владимирской области зафиксировали пролет трех аппаратов, также один беспилотник уничтожили под Белгородом.

Ранее из-за атаки дронов в Муроме загорелся склад. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что в регионе получили повреждения два здания. В одном из них произошел пожар, спасатели его локализовали. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью также зафиксировали атаку БПЛА на город Рыльск в Курской области. В результате ЧП ранило двух местных жителей: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Повреждения получили также три многоэтажки, один частный дом и детский сад.