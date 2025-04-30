Несколько человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Гладков: в Шебекине при атаке дронов ВСУ ранены три человека

Три жителя города Шебекино в Белгородской области получили ранения после атаки украинских дронов на автомобиль мирных граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранены три мирных жителя. <…> У транспортного средства, в котором находились раненые, выбито лобовое стекло и поврежден кузов. У рядом проезжавшего автомобиля осколками посечен кузов», — написал он.

Пострадавших доставили в Шебекинскую районную больницу. Врачи диагностировали у одного из мужчин минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ног. Медики приняли решение перевести его в областную клиническую больницу.

У другой местной жительницы обнаружили минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Оказывать необходимую медицинскую помощь пациентке будут в одной из городских больниц Белгорода.

Еще одна женщина получила ушибы рук и ног. Лечить ее планируют амбулаторно.

По данным пресс-службы Минобороны России, минувшей ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали более 30 беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидировали в Курской области — 15 дронов. Под Брянском военные подавили восемь дронов, семь — под Орлом, три — во Владимирской области. Еще один беспилотник сбили под Белгородом.