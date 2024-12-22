Восемь украинских БПЛА сбили в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Ростовской областью
Средства ПВО в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Средства и силы ПВО в Ростовской области отразили комбинированную воздушную атаку врага. Всего подавили или сбили восемь беспилотников в Азовском районе, возле Новочеркасска и Таганрога, а также ракету возле Миллерово, — написал он.
Слюсарь добавил, что пострадавших из-за падения обломков, по предварительным данным, на земле нет. Информация уточняется.
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