Восемь человек пострадали при ударе Storm Shadow по Донецку

Восемь человек, включая ребенка и подростка, получили ранения после удара ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по Киевскому району Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом в телеграм-канале .

По его словам, англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности нанесли удар по району, где расположен торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити».

За медицинской помощью обратились восемь человек. Среди них оказались девочка 2016 года рождения, подросток 2010 года рождения, три женщины и трое мужчин. Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести. Врачи оказали всем пострадавшим необходимую квалифицированную помощь.

Ранее в больнице умерла пассажирка автобуса, следовавшего по маршруту Лисичанск — Стаханов. Транспорт подвергся атаке беспилотника на территории Луганской Народной Республики.