Пострадавшая при атаке на автобус в ЛНР умерла в больнице

В больнице скончалась пассажирка рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, который подвергся атаке беспилотника на территории ЛНР. Временно исполняющая обязанности главного врача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко рассказала об этом журналистам, сообщил ТАСС .

По словам Лысенко, в медучреждение доставили трех пассажиров и водителя автобуса. Одна из пострадавших поступила в состоянии клинической смерти.

«Специалисты провели реанимационные мероприятия в условиях отделения реанимации, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказала она.

Другую пострадавшую после оказания первой помощи перевели из больницы Первомайска в республиканскую клиническую больницу. Там ей проведут дополнительное обследование и окажут специализированную медицинскую помощь.

Водитель после осмотра и первичной помощи отказался от госпитализации. Он продолжил лечение амбулаторно. Начальник отдела по жизнеобеспечению города Золотое Роман Варламов рассказал, что очевидцы позвонили туда через семь минут после атаки. Несмотря на угрозу повторного удара, он выехал к автобусу и обнаружил водителя с осколочными ранениями в шоковом состоянии.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что после атаки на автобус девять человек, включая 20-летнюю девушку, погибли, еще шестеро получили ранения.