Две летевшие на Крым ракеты ATACMS сбили над Херсонской областью

Сальдо: две выпущенные по Крыму ракеты ATACMS сбили над Херсонской областью

Утром 21 июля в небе над Херсонской областью российские средства ПВО сбили две высокоточные ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что ВСУ пытались атаковать Крым, но российские зенитчики справились на отлично, не допустив осуществления преступного замысла противника.

«Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано», — указал Сальдо.

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении в зоне СВО двух установок и станции наведения ЗРК Patriot. ПВО России также сбила две ракеты ATACMS, 74 украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Из общего числа БПЛА 27 уничтожили вне территории проведения спецоперации: один — над Смоленской областью, а остальные — в ростовском небе.