Две летевшие на Крым ракеты ATACMS сбили над Херсонской областью

Сальдо: две выпущенные по Крыму ракеты ATACMS сбили над Херсонской областью

Фото: РИА «Новости»

Утром 21 июля в небе над Херсонской областью российские средства ПВО сбили две высокоточные ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ВСУ пытались атаковать Крым, но российские зенитчики справились на отлично, не допустив осуществления преступного замысла противника.

«Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано», — указал Сальдо.

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении в зоне СВО двух установок и станции наведения ЗРК Patriot. ПВО России также сбила две ракеты ATACMS, 74 украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Из общего числа БПЛА 27 уничтожили вне территории проведения спецоперации: один — над Смоленской областью, а остальные — в ростовском небе.

Мем, психология и миллиардный прокат. В чем феномен «Головоломки-2»

Темная сторона белых пятен. Чем грозит витилиго сыну Ким Кардашьян

Спектакль-концерт «Бедные люди» прошел на фестивале Достоевского в Зарайске

Метод проб и ошибок. Как сделать секс в отношениях интереснее

Назвала бандитом. Мэр города на Урале судится с женой бойца СВО из-за поста в соцсетях

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте