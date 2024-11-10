Восемь беспилотников сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили восемь беспилотников

Утром в воскресенье, 10 ноября, над территорией Орловской области сбили восемь беспилотников, пострадавших и повреждений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Над территорией Орловской области сегодня утром отразили очередную атаку противника. Силы противовоздушной обороны сбили восемь вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет, на местах происшествий работают оперативные службы», — написал он.

Утром в воскресенье ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что средства ПВО сбили более 30 воздушных целей в небе над рядом округов Московской области.

Также ранее в Калужской области в результате падения обломков беспилотника загорелся гаражный кооператив, о пострадавших не сообщалось.