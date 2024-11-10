Гаражный кооператив загорелся в Калужской области после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории гаражного кооператива в Козельском районе Калужской области произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Утром на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района в результате атаки БПЛА началось возгорание. На место оперативно выдвинулись все экстренные службы. Администрации района дал поручение организовать оперативный штаб на месте для оперативного оказания помощи и оценки полученных повреждений при необходимости», — написал он.
Шапша не уточнил, были ли пострадавшие в результате этой атаки.
Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 23 беспилотников над территориями Курской, Белгородской, Ростовской и Брянской областей средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи.
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