Восемь автомобилей повредило при атаке дронов ВСУ на Воронеж

Мэр Воронежа Петрин: при атаке БПЛА ВСУ повреждения получили восемь машин

В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж повреждения получили восемь автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Петрин.

«По оперативным данным, повреждения получили восемь автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждение транспортных средств из-за падения обломков беспилотников. Работа по оценке ущерба продолжается», — написал он.

Петрин добавил, что пока оперативные службы завершают работу на территории жилого комплекса, представители управы Коминтерновского района продолжают определять количество поврежденных автомобилей.

Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили 17 дронов над Воронежской областью. Обломки одного из них попали в жилой дом на Московском проспекте, экстренные службы в ближайшее время приступят к его восстановлению.