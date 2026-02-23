Воронеж временно остался без света из-за падения обломков «высокоскоростной цели»

В Воронеже обломки уничтоженной «высокоскоростной цели» упали на энергообъект, из-за чего в двух районах временно пропало электричество. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале .

По словам главы региона, коммунальные службы оперативно устранили последствия. Всего за ночь над Воронежем и восемью районами области средства ПВО сбили 14 беспилотников и одну «высокоскоростную цель». Пострадавших нет.

Воронежская область регулярно подвергается атакам, как и другие приграничные регионы. Ночью в Альметьевске обломки дрона упали в промзоне, начался пожар.

В Белгородской области минувшей ночью также фиксировали массированный обстрел: повреждена энергоинфраструктура, есть перебои со светом, водой и теплом. Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал восстановить подачу ресурсов в ближайшее время.