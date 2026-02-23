Жители Альметьевска сообщили о серии взрывов и пожарах в городе

Серия взрывов прогремела над городом Альметьевск в Татарстане, в одном из районов разгорелся пожар. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

От пяти до семи громких хлопков прозвучало над населенным пунктом. Первый раздался в начале пятого утра. В небе жители заметили вспышки, после чего в одном из районов началось возгорание и задымление.

Официальной информации о последствиях атаки на данный момент не поступало. Перед этим в регионе объявили угрозу атаки беспилотников, власти призвали граждан укрыться и не подходить к окнам.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу. Ситуация остается на контроле экстренных служб.

Ранее этой ночью в небе над Саратовом и Энгельсом тоже прогремела серия взрывов.