Песков: Путин поддержал идею прекращения огня, но нужно решить вопросы с Киевом

Российский лидер Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня, но для этого нужно выяснить все нюансы по позиции Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его процитировало РИА «Новости» .

«Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия намерена обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с позицией о прекращении огня.

Также пресс-секретарь президента заявил, что российские военные осуществляют удары только по военным и околовоенным объектам на Украине. Социальную инфраструктуру ВС России не атакуют.

При этом украинская сторона регулярно пытается поразить гражданскую инфраструктуру. Например, 20 марта ВСУ пустили беспилотники в сторону Саратовской области. В результате атаки в Энгельсе получили повреждения больница, школа и детские сады.