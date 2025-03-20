Больница, школа и детские сады пострадали от атаки ВСУ на Энгельс

В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсской городской клинической больнице № 1 были частично выбиты стекла, пострадала одна женщина. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Также при падении обломков БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет», — заявил Бусаргин.

Еще стекла выбило в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях не было, никто не пострадал. Занятия в школах города пройдут сегодня в дистанционном режиме. Перед местной администрацией поставили задачу оперативно оповестить родителей.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после серии взрывов в Энгельсе начался пожар на нефтебазе. Очевидцы рассказали, что примерно в 04:00 утра их разбудили звуки сирен. Потом прозвучали взрывы.