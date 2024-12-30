Российский боец дронами выбил группу ВСУ из трансформаторной будки в Курахове
Оператор БПЛА Печорин: группу ВСУ пришлось выбивать из трансформаторной будки
Группу ВСУ в Курахове выбили из многоэтажки, в которой они заняли позиции, чтобы затруднить продвижение штурмовиков Южной группировки ВС Росии, и загнали в трансформаторную будку при помощи дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА Печорин.
По словам бойца, в многоэтажке обосновались около пяти боевиков ВСУ. Оттуда они пытались помешать передвигаться штурмующим Курахово российским военным.
Оператор решил выбить их из дома и освободить путь для своих сослуживцев. После первого удара БПЛА украинцы перепрятались в других квартирах дома.
«Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — сказал Печорин.
В результате после нескольких атак многоэтажки солдаты ВСУ оставили здание и укрылись в пустой трансформаторной будке возле дома.
«Туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (с кумулятивным зарядом — прим. ред.). Чтобы уж наверняка», — рассказал российский боец.
На видеокадрах, опубликованных агентством, видно, как дроны влетают сначала в дом, а потом и в трансформаторную будку.
Курахово, которое имеет стратегическое значение для ВСУ, прикрывает дорогу на Красноармейск и является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающейся под контролем Украины. Что известно о городе и какая сейчас обстановка в городе — в материале 360.ru.