Группу ВСУ в Курахове выбили из многоэтажки, в которой они заняли позиции, чтобы затруднить продвижение штурмовиков Южной группировки ВС Росии, и загнали в трансформаторную будку при помощи дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА Печорин.

По словам бойца, в многоэтажке обосновались около пяти боевиков ВСУ. Оттуда они пытались помешать передвигаться штурмующим Курахово российским военным.

Оператор решил выбить их из дома и освободить путь для своих сослуживцев. После первого удара БПЛА украинцы перепрятались в других квартирах дома.

«Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — сказал Печорин.

В результате после нескольких атак многоэтажки солдаты ВСУ оставили здание и укрылись в пустой трансформаторной будке возле дома.

«Туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (с кумулятивным зарядом — прим. ред.). Чтобы уж наверняка», — рассказал российский боец.