Волонтеры в Мытищах передали квадрокоптеры и антидроновое ружье бойцам СВО

Жители городского округа Мытищи продолжают активно поддерживать российских военнослужащих, принимая участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Очередной груз, собранный в рамках заявок от участников СВО и их семей, был сформирован и отправлен в несколько подразделений.

В акции приняли участие люди разных возрастов и профессий. Особое внимание привлекли юнармейцы школы № 3 имени Феофанова, которые вместе с родителями приобрели музыкальные инструменты для бойцов. Несмотря на суровые условия службы, в свободное время ребята находят возможность заниматься творчеством, раскрывая свои таланты.

Помимо музыкальных инструментов, в посылке были собраны продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, а также оборудование, необходимое для выполнения боевых задач: генераторы, запчасти для автомобилей, системы радиоэлектронной борьбы, интернет-тарелки, прицелы и тепловизоры.

Большую помощь оказали волонтеры организации «Верное дело», которые закупили квадрокоптеры для бойцов. Кроме того, силами фонда «От сердца к сердцу» было приобретено антидроновое ружье. Также в посылках бойцы найдут теплые вещи, сети, медикаменты и письма с поддержкой от детей.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила важность такой помощи и подчеркнула, что поддержка бойцов — это долг каждого гражданина.

«Наши ребята защищают интересы страны, и мы обязаны делать все возможное, чтобы помочь им. Эта поддержка не только снабжает их необходимыми вещами, но и укрепляет их боевой дух», — отметила Юлия Купецкая.

Мытищи продолжают демонстрировать единство и сплоченность, оказывая помощь российской армии. Подобные акции не только помогают нашим бойцам на передовой, но и объединяют всех жителей округа общей целью — поддержкой тех, кто стоит на защите Родины.