Волонтеры поставили десятки тонн воды для жителей и социальных учреждений ДНР

Волонтеры доставили десятки тонн воды в восемь населенных пунктов ДНР в условиях острого дефицита. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Развозим воду в первую очередь по больницам и тем, кто больше всего нуждается — пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям», — подчеркнул замглавы исполкома организации Владимир Тараненко.

В Донецк, Макеевку и Енакиево волонтеры поставят новые генераторы для насосных станций. В отдельных районах создадут резервуары для запасов воды. Отдаленные населенные пункты обеспечат с помощью мобильных емкостей.

В частности, в Республиканскую детскую клиническую больницу поставили три тонны бутилированной воды — не только для питья, но и для операций. Кроме того, добровольцы проверяют водонапорные сети в поисках протечек и незаконных врезок.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал проблему с водой самой серьезной из тех, с которыми сейчас сталкивается регион.