Пушилин доложил Путину о серьезных проблемах с водоснабжением в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал водоснабжение региона самым серьезным вызовом из тех, что стоят сейчас. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду», — добавил глава республики.

Он рассказал, что благодаря водоводу, внутренним резервам и поставкам цистерн из других регионов удалось собрать до половины от необходимого количества воды, но по ряду причин — в частности, из-за серьезного износа сетей, которые никто не ремонтировал еще с 1990-х — теряется до 60% воды и часто происходят коммунальные аварии.

В результате, по словам Пушилина, в Мариуполе воду подают раз в два дня, в Донецке и Макеевке — в три, а в Енакиеве и других городах ближе к восточной границе республики — в четыре.

Ранее глава ДНР на встрече с министром строительства Иреком Файзуллиным рассказал, что в регионе расчищают реки и углубляют водохранилища. Кроме того, рассматривается вопрос увеличения пропускной способности канала Дон — Донбасс.