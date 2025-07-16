Волонтеры Подольска торжественно встретили коллегу из армии

365 дней службы для Александра Мухурова уже позади. В Подольск волонтер вернулся в военной форме, а на вокзале его ждал сюрприз — коллеги из добровольческого объединения устроили ему теплую встречу с флагами, добрыми словами и крепкими объятиями.

Несмотря на разницу в возрасте, все ребята в волонтерском отряде «СоюZ добра» очень дружны. Находясь за тысячи километров от дома, Александр стал лауреатом премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» за свою добровольческую деятельность — помощь фронту. Получала награду мать солдата, но болели за него всем коллективом.

«Конечно же, мы не могли не прийти встречать его из армии. Он каждый раз, когда была возможность, присылал нам весточки. И даже находясь на службе, смог выиграть премию „Мы рядом. Доброе дело“. Ну как не встретить Сашку, когда он нам так нужен, а мы нужны ему?!» — поделилась волонтер Лидия Шобухова.

Помогает участникам специальной военной операции Александр по зову сердца. Сам не понаслышке знает, что это такое — отец парня находится сейчас на передовой.

Теперь в планах у Александра Мухурова вернуться в родной ему коллектив, а также продолжать и дальше помогать фронту, детям и всем, кто так в этом нуждается.