Волонтеры из Воскресенска сплели новую партию маскировочных сетей для бойцов СВО

Активисты «Молодой гвардии» из Воскресенска продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся на передовой. Накануне они подготовили новую партию маскировочных сетей.

Волонтеры работают в молодежном центре «Олимпиец». Здесь они плетут камуфляжные сети. Их применяют для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и других важных военных объектов.

Новую партию скоро отправят на передовую. По словам организаторов инициативы, такие мероприятия становятся важной частью патриотического воспитания молодежи.

Ранее мы рассказывали о том, что активисты «Молодой гвардии» провели один рабочий день с главой Воскресенска. Они погрузились в тонкости работы местного самоуправления, побывали на совещании, поучаствовали в выездной администрации. Мероприятие прошло в рамках кадрового проекта «Молодой гвардии» «ПолитЗавод».