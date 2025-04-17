Активисты «Молодой гвардии» провели один рабочий день с главой Воскресенска

Акция «Один день с главой» прошла в муниципалитете. В ней приняли участие активисты «Молодой гвардии Единой России» и проекта «ПолитЗавод».

Молодые люди на один день погрузились в тонкости работы местного самоуправления. Молодогвардейцы побывали на совещании, которое провел глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Ребята также познакомились с особенностями работы муниципалитета, а на выездной администрации задали вопросы главе округа и узнали много полезного о его деятельности.

Такая акция стала для молодежи Воскресенска отличной возможностью узнать, как работают органы местного самоуправления, а также принять личное участие в жизни своего муниципалитета.

Напомним, кадровый проект «Молодой гвардии» «ПолитЗавод» является инновационной образовательной платформой для активистов, будущих менеджеров и всех тех, кто хочет двигаться вперед и добиваться реальных результатов.