Волонтеры из Приморья отправили гуманитарный груз в зону СВО

Волонтеры из объединения «Мама Ира и руки ангелов» передали военнослужащим в зоне спецоперации партию гуманитарной помощи весом в 680 килограммов. В посылки вошли продукты, средства гигиены, одежда, постельные принадлежности, медикаменты и перевязочные материалы.

Для военных собрали два детектора дронов «Булат», ноутбук для 394-го полка, маскировочные сети и пончо «Леший» для снайперских задач. Также волонтеры дополнительно направили госпиталю Тихоокеанского флота бытовую химию, обувь и одежду.

Ранее гуманитарную помощь собрали жители Серпухова. Местный центр по профориентации и трудоустройству молодежи отправил на передовую 230 килограммов бытовой химии, средств первой необходимости и продуктов.

Сбор организовали при поддержке Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.