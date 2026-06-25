Очередной гуманитарный груз для бойцов СВО собрали в Серпухове

24 июня Центр по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова собрал для участников специальной военной операции 230 килограммов гуманитарного груза. Более 200 подростков из трудовых бригад и лагеря труда и отдыха приобрели на свой первый заработок бытовую химию, средства первой необходимости и продукты.

С 2022 года сбор гуманитарной помощи стал регулярной работой для молодежных отрядов. В рамках первой трудовой смены ребята не только заработали деньги, но и направили их на поддержку бойцов, понимая, что их труд — это вклад в безопасность страны и приближение Победы. Сбор и отправка груза на передовую организованы при содействии Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил: «Спасибо каждому, кто не остается в стороне». Акция стала важным профориентационным элементом: ребята учились планировать бюджет, договариваться о закупках, организовывать командную работу и логистику — навыки, которые пригодятся в любой профессии. А главное — они на практике узнали, как общими усилиями можно делать по-настоящему нужные вещи.