Волонтеры из Подольска совершили более 100 выездов в зону СВО за 3 года

Группа «Братство» из Подольска с 2022 года совершила более 100 выездов в зону специальной военной операции для поддержки военнослужащих. Среди участников группы есть как родственники и близкие защитников, так и сами участники боевых действий.

В объединении люди из разных уголков России, которые делают все возможное для того, чтобы обеспечить всем необходимым защитников Родины.

«Такая большая фронтовая семья. Мы попадали под обстрелы, попадали под прилеты. Наша группа — это большое сердце нашей необъятной страны», — сказала организатор волонтерской группы «Братство» Нина Пичугина.

Женщина — участница конкурса «Женщина-герой», фронту начала помогать с 2022 года. На передовую ездит сама, гуманитарные грузы передает бойцам лично.

Присоединившись к группе, можно стать частью волонтерского братства и оказывать посильную помощь бойцам.