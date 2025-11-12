Волонтеры из Королева написали письма бойцам СВО

В молодежном центре «Космос» в Королеве активисты местного отделения «Волонтеры Подмосковья» написали защитникам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, письма с теплыми словами поддержки. Ребята поделились с бойцами своими мыслями, пожеланиями и историями из жизни.

По словам организаторов, такие послания помогают поднимать боевой дух солдат.

«Мы написали трогательные письма нашим бойцам на передовой, чтобы у кого-то, кто сейчас сражается за мирное небо над головой, на лице мелькнула улыбка», — поделилась одна из участниц акции.

Послания доставят защитникам вместе с ближайшей партией гуманитарной помощи.

Отметим, что с начала специальной военной операции волонтеры, юнармейцы, школьники, студенты и неравнодушные жители Королева рамках акции «Доброе дело» написали защитникам свыше 3000 писем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.