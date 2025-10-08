Волонтеров СВО наградили в Апрелевке

Добровольцев, которые регулярно помогают бойцам специальной военной операции, отметили в Наро-Фоминском городском округе. Награды волонтерам вручили депутат Виталий Тамаркин и начальник Территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко.

На мероприятии отметили тех жителей Наро-Фоминского округа, которые ежедневно делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, собирают и доставляют гуманитарные грузы на фронт и в новые территории.

После официальной части участники встречи собрались за столом, чтобы за чашкой чая побеседовать, поделиться опытом, обсудить, какая еще помощь необходима защитникам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.