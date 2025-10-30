Волонтеров из Шатуры наградили ко Дню добровольца Московской области

В актовом зале лицея собрались школьники, активисты добровольческих движений и неравнодушные жители муниципалитета. Все больше активистов присоединяется к волонтерским отрядам в Шатуре. Собравшихся на мероприятии поприветствовал глава округа Николай Прилуцкий.

«Вы все разные: кто-то житель города, кто-то маленького населенного пункта. Очень приятно видеть и совсем молодые лица, и нашу серебряную „молодежь“, которая никогда не остается в стороне от чужой беды», — сказал руководитель муниципалитета.

Волонтеры получили благодарственные письма. В знак признательности за вклад в оказание помощи их наградили медалями «Участнику гуманитарного конвоя», а особо отличившихся в добровольческой деятельности, связанной со специальной военной операцией, удостоили медали «Волонтеру России».

Напомним, что День добровольца Московской области отмечают 29 октября. Мособлдума в 2017 году официально утвердила этот праздник. Его посвятили всем, кто неравнодушен к чужим проблемам и всегда готов помочь нуждающимся.