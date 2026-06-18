За поджогом Киево-Печерской лавры могут стоять украинский президент Владимир Зеленский и его союзники. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин .

По его словам, представители европейских элит поставляют киевскому режиму оружие, чтобы сохраниться во власти и решить накопившиеся проблемы за счет России. Ради этой цели граждан Украины сделали расходным материалом.

Спикер Госдумы пояснил, что для оправдания своих злодеяний противник идет на всевозможные постановки, чтобы формировать мнение людей в нужном направлении.

«Особенно наглядно было это, когда Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того чтобы еще раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений», — написал Володин.

Он добавил, что только достижение целей СВО способно остановить зло, возродившееся на Украине при поддержке экс-президента США Джо Байдена и ряда европейских руководителей.