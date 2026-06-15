В Киево-Печерскую лавру попала ракета ЗРК Patriot с истекшим сроком годности

По подтвержденным данным, пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел из-за падения ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

Одной из причин происшествия считают то, что США передали Украине ракеты с истекшим сроком годности. При этом в Минобороны подчеркнули, что российские военные не бьют по объектам гражданской инфраструктуры.

Целями для ударов стали предприятия украинского ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Среди них — столичные заводы «Буревестник», «Радар» и «Маяк», агрегатный завод, цех по производству БПЛА на территории киностудии имени Довженко, цеха компании «Укр Армо Тех», Днепровский завод электромеханического оборудования и харьковские предприятия «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп».

Кроме того, удары нанесли по терминалу «Новой почты», использовавшемуся для перевозки оборудования для украинских военных, нескольким аэродромам и территориальным центрам комплектования.

Ранее Минобороны заявило, что украинские власти готовятся к потере всей Славянско-Краматорской агломерации и уже вывозят из нее заводское оборудование и персонал.