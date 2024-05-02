Володин назвал нацизмом происходящее в Одессе | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 09:18 Володин назвал нацизмом происходящее в Одессе Спикер ГД Володин: жителей Одессы наказывают за использование русского языка РИА «Новости»

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Борьба с нацизмом — одна из целей специальной военной операции, которую российская сторона достигнет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ровно 10 лет назад в одесском Доме профсоюзов произошли трагические события. В городе сторонники госпереворота устроили беспорядки и «охотились» на тех, кто не поддержал майдан.

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Они же подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись мирные люди. Как уточнил председатель Госдумы, горожане не могли выйти из горящего здания. А те, кому это все же удалось, «негодяи забивали до смерти». Среди погибших была беременная женщина. Ее задушили, констатировал Володин.

Виновных до сих пор не наказали. А руководство страны активно переписывает историю, демонтируя советские памятники и исключая из жизни все русское.

«Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — резюмировал спикер Госдумы.

По словам бывшего депутат горсовета Одессы Василия Полищука, в трагедии погиб минимум 51 человек. По его словам, в списки жертв не включили тех, кто скончался уже в больнице.