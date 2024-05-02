Экс-депутат Одессы рассказал о подготовке Украины к бойне в Доме профсоюзов | 360°

Мир 02 мая 2024, 05:44 Экс-депутат Одессы рассказал о подготовке Украины к бойне в Доме профсоюзов Экс-депутат Полищук: власти Украины хотели запугать страну бойней в 2014 году РИА «Новости»

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События по разгону противников Майдана в Одессе 2 мая 2014 года подготавливали примерно полтора месяца. Об этом заявил бывший депутат одесского городского совета Василий Полищук, который был свидетелем произошедшего, а затем занимался расследованием событий. Его слова передало РИА «Новости».

«Эта операция по разгону „антимайдана“ готовилась, я думаю, месяца полтора, не меньше», — заявил Полищук.

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Он отметил, что цель жестокого разгона состояла в запугивании противников новой власти.

«Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет», — сказал экс-депутат.

По его словам, подготовку начали с отправки всех боевиков Майдана из Киева на юг, потому что даже правительство уже начало бояться их.

«Они уже начали бояться этих людей, потому что они вооружены, они „герои“, „герои Майдана“. И в итоге, что они начали делать? Рассылать быстренько этих „заробитчан“ (человек, приехавший в Киев на заработки — прим. ред.) на юго-восток», — вспомнил Полищук.

Как заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, случившаяся 2 мая 2014 года трагедия в Одессе была «целенаправленной операцией», а не результатом «стечения обстоятельств», как говорят на Украине. По его словам, произошедшие события сильно ударили по пророссийскому населению на юге и востоке страны.

Речь идет о бойне в Доме профсоюзов. В тот день сторонники Евромайдана разгромили лагерь активистов, которые выступали против политики властей Украины. Митингующие пытались спрятаться в Доме профсоюзов, однако там их заблокировали и подожгли здание. В итоге погибло 42 человека.