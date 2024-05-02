Одесский экс-депутат уточнил число погибших в трагедии 2 мая | 360°

Общество 02 мая 2024, 08:40 Одесский экс-депутат уточнил число погибших в трагедии 2 мая Экс-депутат Полищук: в трагедии в Одессе погиб минимум 51 человек Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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В трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли как минимум 51 человек. Об этом рассказал РИА «Новости» экс-депутат горсовета Василий Полищук.

«Я на 100% обладаю информацией, что погибли минимум 51 человек, а не 48, как все пишут», — подчеркнул он.

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По его словам, путаница образовалась из-за того, что в статистику не попали скончавшиеся уже в больницах. Он напомнил, что официально за помощью к медикам обратились 247 пострадавших. Госпитализировали 99 человек, из которых 35 — в тяжелом состоянии.

При этом в результате трагедии было много пострадавших, которые не стали обращаться в больницы из-за боязни, что с правоохранителями и сторонниками Майдана начнутся проблемы. Полищук подчеркнул, что лично знал несколько таких человек, потому что сам помогал им с лечением.

Также он предположил, что погибших может быть гораздо больше. Полищук напомнил, что «некоторые сгорели так, что их не опознали». Он обещали после окончания спецоперации сделать все возможное, чтобы установить точное число погибших.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости «большого трибунала» после СВО. Она отметила, что предстоит собрать все преступления украинских властей.