Для президента Украины Владимира Зеленского единственным путем является следование договоренностям российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом в телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают его неадекватность. Единственный для него путь — следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», — подчеркнул он.

Глава нижней палаты парламента назвал Зеленского «просроченным обмылком» и отметил, что тот создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели.

«Наши войска наступают. Депутаты Госдумы настаивают на применении более мощного „оружия возмездия“ и достижении целей специальной операции», — заключил Володин.

Ранее Зеленский не оценил предложение от Путина и Трампа о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры и пообещал, что не отдаст Донбасс без боя.