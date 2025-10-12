Воюющий за Россию доброволец сжег свой паспорт, чтобы не ехать в Британию

Доброволец Эйден Миннис из Великобритании, участвующий в спецоперации в рядах ВС России, сжег свой паспорт. В беседе с ТАСС британец отметил, что не планирует возвращаться на родину.

«Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», — сказал он.

По словам Минниса, в Великобритании его уже объявили «законной военной целью». Мужчина сжег свой паспорт из-за угроз правительства лишить его гражданства за поддержку России.

Ранее доброволец объяснил, зачем вступил в ряды ВС России. Миннис подчеркнул, что приехал в зону СВО из-за идеологии — он не смог смириться массовыми убийствами жителей Донбасса. Также боец предположил, что украинский фронт может обрушиться в течение следующего года.