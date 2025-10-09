Британский доброволец Миннис заявил, что не смирился с убийствами в Донбассе

У добровольца Эйдена Минниса из Великобритании, участвующего в специальной военной операции в рядах ВС России, не получилось смириться с тем, что его бывшая родина финансирует массовое убийство жителей Донбасса. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Если коротко, я не мог смириться с тем, что мои налоги тратятся на массовое убийство жителей Донбасса с 2014 года, после незаконного переворота», — ответил он на вопрос, почему вступил в ряды российской армии, а не украинской.

Боец подчеркнул, что приехать в зону СВО его заставила идеология. Также военный всегда интересовался историей России.

Ранее Эйден Миннис рассказал, что моральный дух ВСУ упал до критически низкого уровня. Украинские боевики массово несут потери на большинстве участков фронта. По словам британца, противник просто не способен противостоять огневой мощи России.