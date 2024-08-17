Войска взяли в плен более 20 боевиков ВСУ под Курском

РИА «Новости»: более 20 солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

Украинское подразделение 22-й отдельной механизированной бригады организованно сдалось в плен российским военным около села Комаровка в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Боевики вышли на связь с ВС России с помощью специально созданного Telegram-канала. Всего в плен сдались 24 солдата, указал представитель силового ведомства.

По данным Минобороны, в период с 10 по 16 августа российские войска взяли в плен 57 украинских военнослужащих. В оборонном ведомстве добавили, что все они находились на линии боевого соприкосновения.

Ранее российский офицер подразделения морской пехоты заявил, что военные ликвидировали в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, ВС России уничтожили 20 боевиков, а также западную технику: два американских бронеавтомобиля HMMWV, несколько канадских броневиков Roshel Senator и бронемашину Cougar. Они также получили в качестве трофея бронетранспортер Stryker.