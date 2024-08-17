Морпехи уничтожили мобильную группу ВСУ на технике НАТО в Курской области

Морские пехотинцы из 810-й бригады ВС РФ ликвидировали моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронетехникой стран НАТО в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.

Российские военные передали агентству видео с уничтоженной украинской колонной. Морпехи в ходе скоротечного боя ликвидировали мобильную группу ВСУ. Речь идет о 20 украинских военных.

«Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV, несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США», — рассказал командир подразделения.

В качестве трофеев морпехам достались американские бронетранспортер Stryker и бронемашина Cougar, а также парочка канадских броневиков Roshel Senator.

В руки российских бойцов попали документы бойцов ВСУ, в числе которых были паспорта и военные билеты, а также их личное оружие натовского производства, боекомплект, средства связи и РЭБ, бронежилеты и противогазы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о захвате в плен пятерых бойцов ВСУ и боевика нацбата «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.