Войска России прорвали первую линию обороны ВСУ под Славянском

Вооруженные силы Украины утратили контроль над первой линией обороны на участке Славянск — Краматорск — Константиновка. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об этом в эфире Первого канала .

«Первая линия их укрепов полностью для них утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — сказал он.

Алаудинов сообщил, что бои на Донецком направлении продвигаются очень хорошими темпами, и заявил о перспективе полного освобождения ДНР в скором времени. По его оценке, противника снабдили очень большим количеством оружия, но российская армия все равно устремилась вперед и взяла под контроль новые населенные пункты и участки.

Самые напряженные бои в минувшие сутки вели в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название населенного пункта — Покровск). Об этом сообщали в генштабе ВСУ.