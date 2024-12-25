Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по ТЭЦ в Днепропетровской области

Российские войска атаковали ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области, в результате начался сильный пожар. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Днепропетровск, прилет в Зеленодольск. <…> Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — отметил он.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила об отключениях электричества из-за ракетных ударов. В стране ввели график отключений света. Взрывы прозвучали в Харькове, Кременчуге и Днепре. На всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что из-за обстрела в городе пострадали объекты гражданской нежилой инфраструктуры. По его словам, в Харькове также произошло несколько пожаров.