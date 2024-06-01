Наемника из Нидерландов ликвидировали на Украине

Наемник из Нидерландов погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание Dutch News со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Мужчина присоединился к украинскому иностранному легиону и погиб 20 мая возле Часового Яра», — передали авторы материла.

Это уже минимум третий гражданин страны, который погиб в боях против России. Однако у министерства иностранных дел нет точных данных о том, сколько наемников уехало и сколько из них погибли.

«Несколько десятков граждан Нидерландов приехали в регион», — указано в публикации.

На стороне Украины сражаются военные из разных страны. В январе Вооруженные силы России ударили по пункту временной дисклокации иностранных наемников в Харькове. Тогда, по данным Минобороны России, удалось уничтожить более 60 боевиков из Франции. Россия также предупредила французскую сторону о последствиях в случае ввода войск на Украину.