Спецоперация 11 мая 2024, 18:59 Наемники стали для ВСУ расходным материалом Business Insider: наемников на Украине используют как расходный материал РИА «Новости»

Читать 360 в

Украина использует иностранных наемников как расходный материал. Об этом написало издание Business Insider со ссылкой на участвовавших в боях в зоне спецоперации «солдат удачи».

«Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час», — рассказал один из бойцов так называемого Иностранного легиона.

Реклама

По его словам, наемниками жертвовали в первую очередь. Их бросали на опасные участки, а уже потом туда шли украинские военнослужащие. Многие из иностранцев не были подготовлены к боевым условиям и погибли при атаках БПЛА.

Россия предостерегала наемников от поездок на Украину. По международному законодательству они не имеют прав военнопленных.

Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что иностранцы стали отказываться ехать на Украину. Набор в ряды Иностранного легиона идет с трудом.