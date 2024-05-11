Наемники стали для ВСУ расходным материалом | 360°

11 мая 2024, 18:59
Наемники стали для ВСУ расходным материалом
Business Insider: наемников на Украине используют как расходный материал
Украина использует иностранных наемников как расходный материал. Об этом написало издание Business Insider со ссылкой на участвовавших в боях в зоне спецоперации «солдат удачи».
«Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час», — рассказал один из бойцов так называемого Иностранного легиона.
Реклама
По его словам, наемниками жертвовали в первую очередь. Их бросали на опасные участки, а уже потом туда шли украинские военнослужащие. Многие из иностранцев не были подготовлены к боевым условиям и погибли при атаках БПЛА.
Россия предостерегала наемников от поездок на Украину. По международному законодательству они не имеют прав военнопленных.
Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что иностранцы стали отказываться ехать на Украину. Набор в ряды Иностранного легиона идет с трудом.
Военные
Россия
Украина
Реклама
Реклама