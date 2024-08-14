Военный медик в зоне СВО спас более 40 раненых бойцов

Минобороны: лейтенант медицинской службы Велибеков спас более 40 бойцов СВО

Фото: РИА «Новости»

Во время службы в зоне проведения спецоперации врач медицинского пункта лейтенант медицинской службы Руслан Велибеков спас более 40 раненых военных. О его подвиге рассказало Минобороны России.

Офицер помогал как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Он неоднократно наряду с военными выдвигался в зону активных сражений, оказывал первую помощь и организовывал эвакуацию раненых в безопасное место.

«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лейтенанта медицинской службы Руслана Велибекова было спасено более 40 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести», — сообщила пресс-служба.

К январю 2024 года звания «Героя России» удостоились 272 участника спецоперации, сообщили «Известия». Более 360 тысяч человек получили ведомственные награды, свыше 320 тысяч — государственные.

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