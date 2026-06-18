Киевский режим использует оккультные практики и элементы язычества, чтобы отключить у людей христианскую совесть. Об этом заявил войсковой священник группировки «Днепр» Владимир Аксенов в беседе с РИА «Новости» .

По словам священника, христианин прежде всего руководствуется совестью, тогда как в язычестве она не нужна.

«Взять фашистскую Германию. Ведь там тоже идеология была. „Аненербе“ — они занимались оккультными практиками, спиритизмом и так далее. Поскольку Киев эту линию взял для себя, естественно, там тоже», — сказал Аксенов.

Представитель духовенства добавил, что подобные практики направлены на подавление нравственных ограничений, чтобы человек мог проявлять жестокость к противнику и не испытывать внутреннего сопротивления.

«Аненербе» — организация, действовавшая в нацистской Германии с 1935 по 1945 год в структуре СС. Она занималась псевдонаучными исследованиями для обоснования расовой теории, а также эзотерикой, спиритизмом и оккультными практиками.

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