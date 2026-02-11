Тяжкий грех. Патриарх Кирилл осудил ВСУ за убийство священника на похоронах

Вооруженные силы Украины совершили военное преступление, обстреляв похоронную процессию в Запорожской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Бердянской епархии протоиерея Сергия Кляхина и пожелал выздоровления шести пострадавшим, сообщила пресс-служба РПЦ.

«Цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления обнаруживается самим фактом того, что обстрелу подверглась похоронная процессия, провожавшая в последний путь усопшего христианина», — заявил он в обращении к епископу Бердянскому и Приморскому Петру.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования и попросил передать слова утешения близким клирика, погибшего при исполнении долга. Он также призвал Бердянскую епархию оказать духовную помощь пострадавшими и пообещал молиться об их излечении.

Село Скельки в Васильевском муниципальном округе обстреляли 10 февраля. Удар произошел в тот момент, когда во дворе частного дома проходило прощание с усопшим. Погиб настоятель Днепрорудненского храма протоирей Сергий, еще шесть человек получили осколочные ранения.