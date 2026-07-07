На оставленных украинских позициях в селе Копани Запорожской области российские военные обнаружили бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие. Об этом рассказал командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир, его слова привело РИА «Новости» .

Командир отметил, что найденная экипировка принадлежала погранслужбе.

«Судя по всему, на оборону Копаней командование отправило пограничников. Бронежилет — это признак того, что противник просто бежал оттуда», — добавил он.

Кир рассказал, что многие противники покинули укрепления сразу после артподготовки, еще до начала штурма.

Село Копани бойцы «Востока» освободили 1 июля. Оно находится в 30 километрах от Каховского водохранилища и в 45 от города Запорожье.