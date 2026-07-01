Российские военные установили контроль над населенными пунктами Копани в Запорожской области и Украинское — в Харьковской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Копаней отличились подразделения группировки войск «Восток», а в Украинском боевую работу вели штурмовики «Севера».

Днем ранее Минобороны объявило, что ВС России установили контроль над населенными пунктами Ровное и Лесное в Запорожской области, а также над Малиновкой в ДНР.

Также группировка «Запад» зачистила 54 здания в Красном Лимане, а подразделения «Юга» освободили от боевиков в Константиновке 30 зданий.

Президент Владимир Путин отмечал, что российским военным осталось около 11 километров до города Сумы. В регионе бойцы намерены создать зону безопасности для собственных государственных границ.