Российские военные в ходе специальной военной операции полностью изменили ведение боев, отказавшись от правил, выработанных в середине XX века. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил военный аналитик полковник в отставке Андрей Демуренко.

Он подчеркнул, что современные вооружения поставили крест на тактиках с концентрацией сил и изоляцией отдельных районов. Теперь вместо наступления крупной бронетехники идет обстрел с закрытых огневых позиций.

«Сегодня невозможно сосредоточить на поле боя крупные силы. Даже несколько танков или небольшая колонна в ближнем тылу будут мгновенно обнаружены радиоэлектронной разведкой и уничтожены дронами», — пояснил Демуренко.

Военный аналитик добавил, что в прошлое ушло развертывание артиллерийских батарей на стационарных позициях. Теперь после нескольких выстрелов расчеты срочно меняют позиции, чтобы не дать врагу себя поразить.

«Планировать операции по лекалам холодной войны или кампаний вроде Ирака в 2003 году уже невозможно», — констатировал Демуренко.

В понедельник, 12 января, стало известно, что российские войска уничтожили группу штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерпел поражение в ходе контратаки около города Лиман Харьковской области.