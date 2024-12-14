Под Орлом потушили возникший после атаки БПЛА пожар на нефтеобъекте

Клычков: пожар на топливном объекте в Орловской области ликвидировали

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на топливном объекте в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в официальном Telegram-канале .

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь начался после атаки украинского беспилотника. Около 19:00 губернатор Клычков рассказал о локализации возгорания.

Он также уточнил, что ситуация на объекте находится под полным контролем. Происшествие, по словам чиновника, не повлияло на работу важных заправочных станций региона.

Полностью пожар ликвидировали примерно в 23:00. Губернатор Клычков поблагодарил оперативные службы области, особенно выделив личный состав регионального главка МЧС. Он отметил, что они справились с очень непростой ситуацией.

Российские военные отразили массовую атаку украинских беспилотников в Орловской области в ночь на 14 декабря. Из-за этой атаки загорелся объект топливной инфраструктуры.